Ассисты Барбашёва и Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Лос-Анджелес» в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США) и завершилась со счётом 3:2.

Российские нападающие хозяев Иван Барбашёв и Павел Дорофеев отметились голевыми передачами.

Защитник гостей, россиянин Владислав Гавриков также записал на свой счёт результативный пас.

После 37 игр «Вегас» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 44 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.