Короли большинства и овертаймов: Овечкин прервал безголевую серию, Капризов добил «Монреаль», Кучеров остановил «Вегас»

Александр Овечкин прервал свою безголевую серию из 14 матчей, забросив победную шайбу в ворота «Коламбуса» в овертайме. Примечательно, что оба очка в отчётной встрече нападающий набрал в большинстве, а в основное время хозяев спас точный бросок Егора Чинахова. Вновь отличился в дополнительной пятиминутке и Кирилл Капризов — его бросок и две передачи помогли «Миннесоте» взять верх над «Монреалем». Аналогичную результативность продемонстрировал и Никита Кучеров, набравший три очка за 175 секунд и начавший решающую атаку «Тампы» в концовке.

Победный гол Овечкина

Антирекордная серия Александра Овечкина в НХЛ, затянувшаяся на 14 матчей, наконец-то завершилась. Примечательно, что российский форвард прервал голевую засуху в игре с «Коламбусом», ведь именно во встрече с этой командой Ови отличился в последний раз перед этим непростым отрезком сезона. Тот гол датирован ещё 19 ноября.

За прошедший месяц капитан «Кэпиталз» не был совсем уж незаметен: он регулярно бросал по воротам, а также сделал шесть результативных передач. В том числе на его счету ассист в овертайме предыдущего матча с «Айлендерс».

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С паса начал Овечкин и отчётную встречу с «Блю Джекетс». В концовке первого периода он привычно бросил из своего офиса, но не сумел переиграть Элвиса Мерзликина. А на добивании расторопнее всех оказался Энтони Манта. Хозяева ответили на это голом-рикошетом от Коула Силлинджера во втором периоде, но уже спустя пару минут канадский нападающий «Вашингтона» оформил дубль, воспользовавшись классной передачей белоруса Алексея Протаса.

Домашнее поражение вовсе не устраивало «Коламбус», и в третьем игровом отрезке на полную включилось русское звено команды. Чтобы понять, насколько оно важно для «Блю Джекетс», стоит сказать лишь то, что накануне встречи в клубе выпустили постер на русском языке, где перечислили достижения Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова. За предыдущие 9 матчей они набрали 21 очко, забросив 12 шайб и сделав 9 ассистов.

На этот раз копилку наши парни пополнили ещё двумя: Воронков сумел сохранить шайбу в борьбе у правого борта и в падении отпасовал Егору Чинахову, который мощным кистевым броском прошил Чарли Линдгрена. Девятый гол россиянина в сезоне позволил хозяевам перевести встречу в овертайм, но от проигрыша всё-таки не спас, потому что затем настало долгожданное время Овечкина.

Роковое для «Коламбуса» большинство, которое реализовал капитан «Вашингтона», устроил Мерзликин. Голкипер затеял потасовку с Томом Уилсоном, влетевшим в его ворота во время атаки, за что и поплатился штрафом. В результате на последней минуте овертайма форвард оказался совершенно один в своём офисе, так как оппоненты стерегли Уилсона на пятачке. Получив передачу от партнёра, россиянин не стал привычно щёлкать в касание, а прицельно бросил — вратарь оказался бессилен.

«Давненько я не забивал, согласен. Очень неплохие шансы были и в первом, и во втором периоде. Иногда нужно просто не сдаваться и продолжать упорно работать. Я рад, что забросил, и надеюсь, что я на правильной траектории», — поделился эмоциями Овечкин после матча.

В восхищении от игры россиянина остался главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

«Для меня он этим вечером был определённо одним из самых ярких наших игроков. Броски, хорошее движение на льду, подбор — казалось, он обращается с шайбой лучше. Было множество отличных моментов, когда уже думаешь, что он забросит шайбу. А тут он остановился и прошил броском низом. Нам отлично всё было видно со скамейки. Замечательный гол для нас!» — подчеркнул специалист.

Эта шайба стала для Овечкина 900-й в НХЛ, если считать и регулярные чемпионаты, и плей-офф. В истории лиги лишь одному человеку удавалось достичь этого знакового числа — великому Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов. Что касается погони за канадцем, то теперь отставание россиянина составляет 66 голов.

Кроме того, Александр уже в 135-й раз в карьере принёс своей команде победу и по этому показателю также вышел на второе место среди хоккеистов всех времён, опередив Бретта Халла. Больше победных голов забивал только Яромир Ягр (151).

Новый рекорд Капризова

Кирилл Капризов в начале новой регулярки не был похож на самого себя и не раз подвергался критике за невзрачную игру. Но в последних трёх матчах россиянин набрал уже шесть очков, и это даёт надежду, что он набрал необходимый ход и теперь будет блистать на хоккейном небосклоне, как и прежде.

Домашняя встреча с «Монреалем» началась для «Миннесоты» на позитивной ноте. В первом периоде хозяева перебросали гостей со счётом 13-3 и закономерно повели — 2:0. Первую шайбу забросил Мэтт Болди с шикарной передачи Капризова. Получив пас в левом круге вбрасывания, россиянин не стал бросать сам, а переправил шайбу партнёру, совершенно забытому защитниками с другой стороны ворот.

После перерыва игра полностью перевернулась: «Уайлд» едва отбивался от атак игроков «Канадиенс», которые во втором периоде отквитали один гол, а в начале третьего — ещё один.

Вернуть преимущество хозяевам вновь помог Капризов, ассистировавший Броку Фэйберу во время розыгрыша большинства. Однако «Монреаль» и на этот раз сумел восстановить паритет и перевести встречу в овертайм.

Но голы в дополнительное время, похоже, становятся коньком российского лидера «Миннесоты». Два дня назад Кирилл приговорил «Бостон», теперь же прошёлся по «Монреалю». Причём шайба в ворота Сэма Монтембо влетела всего за пять секунд до окончания овертайма. Капризов классно открылся на дальней штанге и в касание замкнул передачу Маркуса Юханссона.

Помимо того, что россиянин улучшил собственный рекорд франшизы по голам в овертаймах (на его счету их теперь девять), он вошёл в летопись как один из хоккеистов, забивавших на последних секундах. Ещё ближе к концовке дополнительного времени отличались лишь Мэтт Дамба (4,59), Дмитрий Куликов и Мэтт Болди (4,58).

Достижения Кучерова, Бучневича и Ничушкина

Никита Кучеров вновь стал тем игроком, который встряхнул «Тампу» и спас от домашнего поражения. После первого периода матча с «Вегасом» его команда проигрывала со счётом 0:2, причём одну из шайб забросил Иван Барбашёв.

А вот второй игровой отрезок стал бенефисом тройки хозяев — Кучеров, Брейден Пойнт и Ник Пол. Они взялись за дело после того, как Алекс Барре-Буле сократил отставание в счёте. Сначала россиянин отличился сам, реализовав большинство. Причём в моменте с голом вратарь «Голден Найтс» Иржи Патера дважды потерял клюшку и пропустил момент броска. Не прошло и трёх минут, как Никита оформил ещё и ассистентский дубль: дважды с его передач отличился Пойнт. А решающий гол в концовке, когда «Тампа» пропустила ещё дважды, записал на свой счёт Пол — 5:4.

Таким образом, Кучеров набрал уже 57 очков и продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Правда, Натан Маккиннон в прошедший игровой день оформил покер и ещё сделал ассист, так что отрыв россиянина от главного преследователя сократился до четырёх очков.

При этом Кучеров провёл 19-й матч в карьере в НХЛ, в котором ему удалось набрать три очка и более за один период. По этому показателю он сравнялся с Евгением Малкиным. Больше таких игр только у Патрика Кейна (21), Александра Овечкина (22), Коннора Макдэвида и Сидни Кросби (по 24).

Также по три очка в очередном матче регулярки набрали Павел Бучневич и Валерий Ничушкин. Нападающий «Сент-Луиса» отметился дублем и передачей и помог команде обыграть «Флориду» — 4:1, а форвард «Колорадо» записал в свой актив ассистентский хет-трик в победной встрече с «Оттавой» (6:3).