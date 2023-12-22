Три голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву» в НХЛ
Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере и завершилась со счётом 6:4.
Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал три голевые передачи.
Форвард гостей россиянин Владимир Тарасенко отметился одним результативным пасом.
После 33 игр «Колорадо» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» с 22 баллами располагается на последней, 16-й строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победил «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.