Три голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Оттаву» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал три голевые передачи.

Форвард гостей россиянин Владимир Тарасенко отметился одним результативным пасом.

После 33 игр «Колорадо» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» с 22 баллами располагается на последней, 16-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победил «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.