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Овечкин доволен, что смог прервать 14-матчевую безголевую серию в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём победном голе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

«Я очень доволен, что получилось забросить. У меня было много моментов, надеюсь, что дальше буду больше забивать», — приводит слова нападающего страница столичного клуба в социальной сети Х.

Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, 38-летний россиянин прервал антирекордную серию из 14 игр без голов в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 66 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 

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