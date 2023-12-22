Овечкин доволен, что смог прервать 14-матчевую безголевую серию в НХЛ
«Я очень доволен, что получилось забросить. У меня было много моментов, надеюсь, что дальше буду больше забивать», — приводит слова нападающего страница столичного клуба в социальной сети Х.
Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.
Таким образом, 38-летний россиянин прервал антирекордную серию из 14 игр без голов в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 66 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ.