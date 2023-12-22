Карбери — об игре Овечкина в матче с «Коламбусом»: шайба буквально находила его
Тренер «Вашингтона» Карбери похвалил Овечкина за игру в матче с «Коламбусом»
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- © Stephanie Scarbrough
«Этот гол может стать потенциальным трамплином для Овечкина. Александр наносил опасные броски, хорошо открывался и был одним из лучших в прошедшем матче. Шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал её. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — приводит слова Карбери североамериканский журналист Бен Рэби в социальной сети X.
Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.
38-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу.
Таким образом, нападающий прервал антирекордную серию из 14 игр без голов в НХЛ.
Ранее Овечкин высказался о том, что смог прервать 14-матчевую безголевую серию в НХЛ.