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Карбери — об игре Овечкина в матче с «Коламбусом»: шайба буквально находила его

Тренер «Вашингтона» Карбери похвалил Овечкина за игру в матче с «Коламбусом»

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру нападающего и капитана столичного клуба Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Карбери — об игре Овечкина в матче с «Коламбусом»: шайба буквально находила его
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

«Этот гол может стать потенциальным трамплином для Овечкина. Александр наносил опасные броски, хорошо открывался и был одним из лучших в прошедшем матче. Шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал её. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — приводит слова Карбери североамериканский журналист Бен Рэби в социальной сети X.

Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

38-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу.

Таким образом, нападающий прервал антирекордную серию из 14 игр без голов в НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о том, что смог прервать 14-матчевую безголевую серию в НХЛ.

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