Новый партнёр для Овечкина: поборовший рак Мирошниченко дебютировал в НХЛ с победы над «Айлендерс»

Иван Мирошниченко провёл первый матч за «Вашингтон» в НХЛ. Излечившийся от рака нападающий дебютировал за команду во встрече регулярного чемпионата с «Айлендерс» и провёл на льду чуть более десяти минут. За это время он нанёс два броска в створ, исполнил три силовых приёма и дважды выходил на лёд в большинстве. При этом одним из творцов победы «Кэпиталз» стал Александр Овечкин, который ассистировал Дилану Строуму и вышел на второе место в истории лиги по очкам в овертайме.

В нынешнем сезоне в сообществе фанатов «Вашингтона» более чем достаточно тем для обсуждения. Центральной по-прежнему остаётся антирекордная безголевая серия Александра Овечкина, до этого дня насчитывавшая 13 матчей. А после недавнего противостояния с «Каролиной» вновь дал повод поговорить о себе Евгений Кузнецов, который в фирменном стиле реализовал буллит и помог команде одержать важнейшую победу. Но в преддверии встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» внимание было сосредоточено на другом, пока менее звёздном россиянине. Речь идёт об Иване Мирошниченко, готовившемся дебютировать в заокеанской лиге.

Это событие можно было назвать знаковым сразу по нескольким причинам. На протяжении долгих лет воспитанник «Витязя» считался невероятно перспективным нападающим и наравне с Матвеем Мичковым входил в число главных надежд отечественного хоккея. Вместе они завоевали серебряные медали юниорского чемпионата мира 2021 года во Фриско и Плейно, а спустя несколько месяцев выиграли Кубок Глинки/Гретцки. Сам Мирошниченко на том турнире набрал девять (4 + 5) очков и вошёл в четвёрку лучших бомбардиров.

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Казалось, для Ивана всё складывается практически идеально. К этому моменту он уже успел попробовать свои силы в ВХЛ и даже настрелял 16 (10 + 6) очков в 31 встрече за «Омские крылья», а летом 2022-го был готов выставить свою кандидатуру на драфт НХЛ. Однако в марте появилась новость, потрясшая любителей хоккея. У недавно отметившего 18-летие спортсмена была диагностирована лимфома Ходжкина — одна из разновидностей рака, грозившая поставить крест на карьере одного из самых талантливых форвардов страны.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность, что он пропустит весь следующий сезон. «Авангард» окажет… полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» — говорилось в официальном заявлении омского клуба.

На этом этапе Мирошниченко поддерживали не только в России. С ним по видеосвязи общался даже Марио Лемье, по ходу карьеры также страдавший от этой формы рака. И Иван повторил достижение легенды «Питтсбурга» — победил болезнь и уже в июне получил допуск к тренировкам, а месяц спустя был выбран под 20-м номером на заокеанской «ярмарке талантов». Ставку на юного нападающего сделал «Вашингтон», тогда пребывавший в статусе одной из самых «российских» команд лиги. Ведь его цвета защищали не только Овечкин и Кузнецов, но также впоследствии обменянный в «Бостон» Дмитрий Орлов и Александр Алексеев.

«Готовился к драфту целый сезон. До болезни думал, что меня выберут пораньше, но в нынешних обстоятельствах, честно, даже представить не мог, что «Вашингтон» возьмёт меня в первом раунде… Как себя чувствую? Супер! Сначала было тяжело, последние несколько месяцев легче. Сейчас ненадолго останусь в США, а потом надо вернуться к команде в Омске. Во взрослом хоккее другие скорости, мощности, надо учиться побыстрее мыслить, переходить на другой уровень», — признавался тогда Мирошниченко.

Правда, шанса дебютировать за основу «Кэпиталз» пришлось ждать около полутора лет. Сезон-2022/23 Иван провёл в России, где успел попробовать свои силы в трёх разных первенствах, а весной нынешнего года договорился о расторжении контракта с «Авангардом» и перебрался в Северную Америку. Но, несмотря на высокую позицию на драфте, он не сразу попал в главный коллектив, а был вынужден доказывать свою состоятельность в фарм-клубе. И выглядел там более чем достойно. В 27 матчах он восемь раз забил сам, семь раз ассистировал партнёрам, после чего, наконец, получил вызов от Спенсера Карбери.

В «Вашингтоне» не могли не осветить это событие. В социальных сетях клуба опубликовали видео, в котором анонсировали долгожданный перевод Мирошниченко в основу. На нём можно было видеть, как юный форвард общается с главным тренером в кабинете, причём в качестве переводчика выступает не кто-либо из россиян, а белорус Алексей Протас. Специалист спрашивает, с какими проблемами Иван столкнулся в «Херши», готов ли попробовать свои силы в НХЛ и соревноваться на этом уровне. И на последние два вопроса ожидаемо слышит утвердительный ответ.

В ходе этого мини-интервью Карбери просил Протаса продемонстрировать Мирошниченко, что означает выкладываться в каждой смене. И тот пообещал сделать это. Правда, в первом матче молодые спортсмены практически не пересекались, ведь были задействованы в разных тройках. В отсутствие Коннора Макмайкла Алексей исполнял роль центра четвёртого звена, где ему компанию составляли Хендрикс Лапьер и Энтони Манта (именно это трио организовало два первых гола). А Иван отправился к Кузнецову и Мэттью Филлипсу.

В итоге Мирошниченко провёл на льду 10 минут 14 секунд, отметился тремя силовыми приёмами и дважды попал в створ. Причём первый раз это произошло в ходе розыгрыша большинства — одного из самых слабых аспектов в игре «Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Сначала Иван откатил шайбу на Расмуса Сандина, а потом пытался сработать на добивании после броска Манты, но Семён Варламов спас.

Во втором периоде 63-й номер вновь появился на льду в неравных составах и чуть было не помог Овечкину прервать его сухую серию. Именно он сохранил шайбу у борта и оставил её Кузнецову, а тот уже довёл до капитана. Но Александр будто бы не был готов к этому и предпочёл слабый кистевой бросок фирменному щелчку в касание. А уже на последних минутах отрезка сам Мирошниченко мог отличиться, но явно переволновался и не сумел замкнуть прострел Филлипса на дальней штанге.

Заряженность на борьбу Иван продолжил демонстрировать и в третьем периоде. Уже в первой половине он мощнейшим силовым встретил соперника, после чего чуть было не набрал первые очки в НХЛ — на этот раз Филлипс не смог подставить клюшку под поперечную передачу. Но в концовке был больше сосредоточен на обороне, а в овертайме и вовсе остался на скамейке. Счёт на табло был равным (2:2), а решать судьбу противостояния было доверено более опытным спортсменам.

Одним из них стал Овечкин. Да, он вновь не забил сам, зато ассистировал Дилану Строуму, да ещё и в ходе розыгрыша большинства, и тем самым помог «Кэпиталз» покинуть последнее место в лиге по проценту реализации лишнего. А также поделил с Евгением Малкиным вторую строчку в истории по очкам в овертайме (оба — по 39). Больше лишь у Сидни Кросби (43).

Правда, в раздевалке похвалы от тренера заслужили другие хоккеисты. Так, Карбери отдельно выделил Лапьера, набравшего два (1 + 1) очка после возвращения в строй, поздравил Джоэла Эдмундсона с первой шайбой за «Кэпиталз», а также Мирошниченко — с дебютом. Партнёры потребовали от россиянина речь, однако он был предельно лаконичен, назвав этот день лучшим и поблагодарив одноклубников.

Сам Карбери отдельно прокомментировал выступление Мирошниченко на пресс-конференции. По его словам, ему понравилась игра россиянина, а несколько вещей особенно запомнились. Так, он восхитился его броском и действиями в обороне в концовке, позволившими «Вашингтону» дотерпеть до дополнительной пятиминутки.