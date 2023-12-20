Русский вихрь: Марченко оформил натуральный хет-трик, Капризов, Кучеров и Ничушкин отметились дублями в НХЛ

Кирилл Марченко записал на свой счёт натуральный хет-трик и помог «Коламбусу» в гостях разгромить «Баффало». При этом в двух случаях из трёх ему ассистировал Егор Чинахов. Кирилл Капризов оформил дубль и принёс «Миннесоте» победу над «Бостоном» в овертайме. Никита Кучеров забросил две шайбы за 109 секунд, а Валерий Ничушкин — за 123, однако если «Тампа» катком прошлась по «Сент-Луису», то «Колорадо» уступил «Чикаго». Не ушли со льда без голов и Артемий Панарин с Андреем Свечниковым, а вратари Игорь Шестёркин, Илья Сорокин и Андрей Василевский провели хорошие матчи.

Бенефис Марченко

Кирилл Марченко, Кирилл Капризов и Никита Кучеров стали главными звёздами игрового дня в НХЛ, а ещё несколько российских игроков отметились результативными и запоминающимися действиями.

«Баффало» и «Коламбус» выдали самый зрелищный матч дня, забросив на двоих 13 шайб. А первой звездой встречи был признан Марченко, записавший на свой счёт три из девяти голов «Блю Джекетс».

При этом начало встречи не предвещало гостям лёгкой прогулки. Уже на 30-й секунде за воротами Даниила Тарасова, на днях вернувшегося в строй после травмы, загорелся красный свет.

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Однако ещё до исхода стартового периода игроки «Коламбуса» отличились трижды. Выравнял ситуацию Джонни Годро, затем Адам Фантилли при участии Ивана Проворова огорчил голкипера «Сэйбрз». А за 12 секунд до перерыва свою голевую феерию начал Марченко. Гол в его исполнении получился невероятно эффектным и наверняка войдёт в топ лучших в сезоне. 23-летний форвард получил шайбу на пятаке спиной к воротам и под давлением защитника хозяев Маттиаса Самуэльссона изловчился бросить из-под ноги. Как признался затем Кирилл, этот финт он тренировал последние несколько недель и ждал возможности, когда можно будет исполнить его во время матча.

На этом россиянин не остановился и во второй двадцатиминутке забросил ещё две шайбы, оформив натуральный хет-трик, то есть отличился три раза подряд. Сначала Марченко, получив шайбу на синей линии, покружил в левом круге вбрасывания, запутывая защитников, и хлёстко бросил в дальний угол. А уже через 18 секунд, промчавшись на скорости по тому же левому борту, довёл преимущество своей команды до счёта 4:1 и установил рекорд «Коламбуса». Быстрее него в истории клуба никто не забивал два гола подряд. До этого дня лучшим результатом была 31 секунда Кэма Аткинсона в октябре 2018 года. Кроме того, чтобы забросить три шайбы, российскому нападающему понадобилось всего 487 секунд, в этом он уступает только Джеффу Картеру. В 2011 году канадец уложился в 198 секунд.

Что касается личной статистики Марченко, то для него это второй хет-трик в карьере НХЛ, благодаря которому он вышел в лидеры команды по числу заброшенных шайб в этом сезоне: в активе Кирилла 13 голов, как и у Буна Дженнера.

Добавим, что в эпизодах со вторым и третьим голами нападающему ассистировал соотечественник Егор Чинахов, а к хет-трику приложил руку и Проворов. Взаимодействие на площадке россиян, которые меньше месяца назад установили уникальное достижение, отличившись вчетвером в одном матче, остаётся выше всяких похвал.

Пробуждение Капризова

«Миннесота» после смены тренера воспрянула духом, однако Кирилл Капризов на фоне успехов команды был не слишком заметен. Российский форвард не забивал на протяжении шести матчей и за это время пополнил свой актив лишь двумя ассистами. На протяжении большей части выездной встречи с «Бостоном» он также мало проявлял себя и включился лишь в третьем периоде.

К тому моменту «Уайлд» уступал со счётом 1:2 и мало что предвещало возможный перелом. Но Капризов успешно сыграл на добивании после броска Джейкоба Миддлтона и вернул матчу интригу. Более того, почти сразу гости вышли вперёд, но практически так же быстро «Брюинз» восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.

И вот там уже во всей красе предстал Капризов. Вместе с Йоэлем Эрикссоном россиянин убежал в контратаку, удачно открылся перед воротами и, получив обратную передачу от партнёра, оставил не у дел Линуса Улльмарка.

Для Кирилла это уже седьмой гол в овертайме за карьеру в НХЛ, и это лучший результат за всю историю «Миннесоты». Ранее рекорд принадлежал Мэтту Дамбе. Более того, начиная с сезона-2020/21, когда Капризов пополнил состав «Уайлд», ни один из игроков лиги не приносил больше побед команде в дополнительное время.

Точность Кучерова

Никита Кучеров продолжает штамповать голы в «Тампе». В домашней игре с «Сент-Луисом» форвард оформил восьмой дубль в сезоне, продлив свою результативную серию на домашней арене «Лайтнинг» до восьми матчей. Кроме того, в этой регулярке это уже 16-й его матч с несколькими набранными очками.

В отчётной встрече, завершившейся победой хозяев со счётом 6:1, Кучеров стал автором третьей и четвёртой шайб. В первом случае форвард неотразимо бросил издали, а во втором — из правого круга вбрасывания.

Благодаря дублю в активе одного из лидеров «Тампы» уже 22 гола в нынешнем сезоне, и он продолжает занимать первое место в гонке бомбардиров с 54 очками. Его отрыв от ближайшего преследователя, Натана Маккиннона, составляет шесть очков.

На высоте провёл встречу Андрей Василевский, отразивший 28 бросков из 29. Россиянин был близок к тому, чтобы оформить второй шатаут в сезоне, но за четыре минуты до финальной сирены не справился с атакой Джастина Фолка.

Неприятным моментом для «Тампы» также стала травма Михаила Сергачёва, который вынужден был покинуть площадку уже в первом периоде после того, как блокировал один из бросков «Сент-Луис Блюз». Пока неясно, насколько серьёзное повреждение получил защитник и когда он сможет вернуться к игре.

Дубль Ничушкина, голы Панарина и Свечникова, 30 сейвов Сорокина

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в игре с «Чикаго» записал на свой счёт третий дубль в сезоне. Обе шайбы россиянин забросил в стартовом периоде при численном преимуществе своей команды, причём в похожем стиле — с пятачка. Форвард уложился в 123 секунды и довёл количество голов в этом чемпионате до 15. Увы, усилия Валерия пропали даром, так как больше игроки «Эвеланш» забить не сумели, а пропустили на одну шайбу больше. На этот раз не выручил команду голкипер Александр Георгиев, совершивший 19 сейвов.

А вот его коллега Илья Сорокин, напротив, провёл классный матч и помог «Айлендерс» взять верх над «Эдмонтоном» (3:1). На счету российского вратаря 30 отражённых бросков из 31 и звание первой звезды матча.

Также 30 сейвов совершил страж ворот «Каролины» Пётр Кочетков, но он был признан лишь второй звездой встречи с «Вегасом» (6:3). Пальму первенства у него перехватил нападающий Майкл Бантинг, забросивший шайбу и сделавший два ассиста. Зато вторым голом в сезоне отметился форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, открывший счёт на 11-й минуте. Хоккеист только-только вернулся в состав команды после травмы, из-за которой вынужден был пропустить шесть игр, и теперь постарается наверстать упущенное. Пока в его активе лишь 12 очков в 17 матчах.

Не ушёл со льда без гола и Артемий Панарин, который помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто». Россиянин отличился за пять минут до конца встречи во время розыгрыша большинства, а окончательный счёт игры (5:2) установил Мика Зибанежад. Разумеется, приложил руку к победе своей команды и Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок по своим воротам из 33.