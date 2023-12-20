Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию и установил новый рекорд «Миннесоты»
- AP
- © Michael Dwyer
Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий оформил дубль.
Таким образом, Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию в нынешнем сезоне НХЛ.
Также 26-летний россиянин седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время.
Ранее Марченко оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».