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Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию и установил новый рекорд «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию.
Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию и установил новый рекорд «Миннесоты»
  • AP
  • © Michael Dwyer

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий оформил дубль.

Таким образом, Капризов прервал шестиматчевую безголевую серию в нынешнем сезоне НХЛ. 

Также 26-летний россиянин седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время. 

Ранее Марченко оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

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