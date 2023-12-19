Битва за наследие: Малкин забросил 482-ю шайбу и подобрался к Фёдорову в списке снайперов НХЛ

Евгений Малкин отметился голом и передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Благодаря этому нападающий «Питтсбурга» не только прервал сухую серию из восьми встреч, но и вплотную приблизился к Сергею Фёдорову в списке лучших российских снайперов в истории лиги. В свою очередь, Павел Минтюков забросил вторую шайбу в североамериканском первенстве и поднялся на вторую строчку в гонке бомбардиров-новичков, а Евгений Дадонов и Владислав Наместников продлили результативные серии.

Дуэль Малкина и Капризова

Впечатляющий старт сезона заставил многих всерьёз говорить о второй молодости Евгения Малкина. В первых пяти встречах регулярного чемпионата он набрал восемь очков, а после десяти имел в активе 13, причём больше половины из них пришлось на голы. Какое-то время форвард «Питтсбурга» даже входил в топ-15 лучших снайперов лиги, но на смену белой пришла чёрная полоса — к противостоянию с «Миннесотой» он подходил на серии из восьми сухих матчей. Не так много, как у Александра Овечкина, но всё равно неприятно.

И в этот вечер Малкин был нацелен положить ей конец. В общей сложности он трижды попал в створ ворот Филипа Густавссона, уступив по этому показателю лишь своему многолетнему партнёру по команде Сидни Кросби. И именно они помогли «Пингвинз» сломить сопротивление «Уайлд», который чуть было не сотворил феноменальный камбэк.

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Уже к 25-й минуте хозяева вели со счётом 3:0. Первым записал своё имя на табло Райлли Смит, увеличил отрыв Джейк Гюнцель, реализовавший большинство при содействии Кросби и Эрика Карлссона, после чего пришла очередь Малкина. Он идеально прочитал ситуацию и совершил своевременный рывок в чужую зону, на пару с Валттери Пуустиненом организовав выход два в одного. А после не стал мудрить и лёгким касанием замкнул поперечную передачу.

Однако «Миннесота» не сдалась и к середине третьего периода восстановила паритет, отличившись трижды всего за десять с небольшим минут. И здесь не обошлось без Кирилла Капризова, также переживающего далеко не лучший отрезок в карьере. Если Малкин хоть и не мог забить сам, но продолжал регулярно ассистировать, то лидер «Уайлд» ушёл в тень и мог похвастаться лишь одним результативным пасом в предыдущих пяти встречах. Из-за чего даже не значился лучшим бомбардиром далеко не самой сильной команды (8 + 16). Это звание у него перехватил Матс Цуккарелло (6 + 22).

И пусть забросить Капризову вновь не удалось, вывести партнёра на ударную позицию он сумел. Россиянин выиграл силовую борьбу у борта и при помощи Мэттью Болди нашёл Джейкоба Миддлтона на дальней штанге. Тот не промахнулся и сократил отставание до минимального, а сравнял счёт Винни Литтьери.

Но шаткое равенство держалась недолго — всего 47 секунд. Виной тому во многом стала несдержанность Капризова, получившего малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. И пусть в нынешнем сезоне «Пингвинз» не особо уверенно действует в большинстве (14,4% реализации), в этот раз клубу удача улыбнулась. Выстрел Малкина от синей линии не принёс успеха, зато передача на Гюнцеля оказалась точной и привела к голу Кросби. Звёздный дуэт набрал четыре очка на двоих и принёс «Пингвинз» третью победу в последних восьми матчах (4:3).

И хотя Малкин не попал в тройку главных звёзд встречи, зато сравнялся с Сергеем Фёдоровым по голам в равных составах (оба — по 303). Выше только Александр Могильный (312) и Овечкин (522). Евгений также остановился в шаге от бывшего форварда «Детройта» по общему числу заброшенных шайб. Следующий точный бросок станет для него 483-м и позволит выйти на второе место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Гол Минтюкова и серия Дадонова

В свою очередь, борьбу за звание главного преследователя Коннора Бедарда в гонке бомбардиров-новичков продолжает защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Во второй половине ноября он набрал лишь два очка, из-за чего его позиции немного ослабли, но с середины декабря начал навёрстывать упущенное. Сначала оформил ассистентский дубль в противостоянии с «Нью-Джерси», а теперь поразил ворота «Детройта».

Причём сделал это крайне эффектно. Россиянин вторым темпом поддержал атаку «Дакс» и издали выстрелил аккурат в девятку, оставив не у дел Вилле Хуссо. И благодаря этому не только забил второй гол в заокеанской карьере, но и поднялся на второе место по очкам среди первогодок (2 + 15). Столько же у Марко Росси и Адама Фантилли, впереди лишь Бедард (12 + 14).

К слову, точное попадание Минтюкова стало одним из четырёх за авторством хоккеистов «Анахайма» в первые 22 минуты матча. И как ни старался впоследствии «Детройт», отыграться он так и не сумел, уступив с популярным в этот день счётом — 3:4. Помимо «Питтсбурга» и «Миннесоты», семь шайб на двоих забросили и «Даллас» с «Сиэтлом», правда, здесь всё решилось в овертайме.

Главным героем встречи стал набравший три (2 + 1) очка Мэтт Дюшейн, который должен поблагодарить за это и Евгения Дадонова. Во втором периоде они на пару с Джо Павелски вывели канадца на ударную позицию, а тот в касание «расстрелял» вратаря и помог российскому нападающему продлить результативную серию до трёх встреч.

В свою очередь, Владислав Наместников отличился во втором матче подряд. И хотя выступил в роли ассистента, изначально на это вряд ли рассчитывал. Его размашистый щелчок от синей линии не стал неберущимся для Джейка Аллена, зато позволил Коулу Перфетти преуспеть на добивании и перевести игру в овертайм. Но там «Виннипег» остался в меньшинстве и пропустил от «Монреаля» уже на 69-й секунде, потерпев второе поражение в восьми встречах.