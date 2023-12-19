Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
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- © Gene J. Puskar
Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин забил гол и отдал голевую передачу.
Форвард гостей россиянин Кирилл Капризов отметился результативным пасом.
После 30 игр «Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 28 баллами располагается на 12-й строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.