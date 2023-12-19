Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин забил гол и отдал голевую передачу.

Форвард гостей россиянин Кирилл Капризов отметился результативным пасом.

После 30 игр «Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 28 баллами располагается на 12-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.