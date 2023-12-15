53 сейва Василевского, три очка Кучерова и победный гол Кузьменко: чем запомнились россияне в очередных матчах НХЛ

Андрей Василевский был признан первой звездой матча «Тампы» с «Эдмонтоном». Российский голкипер отразил 53 броска по воротам из 57 и помог своей команде одержать волевую победу. Голом и двумя результативными передачами в этой же игре отметился Никита Кучеров, который первым в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ достиг отметки 50 очков. Между тем голы Андрея Кузьменко и Егора Чинахова помогли «Ванкуверу» и «Коламбусу» взять верх над «Флоридой» и «Торонто» соответственно. А Александр Овечкин установил антирекорд результативности, не сумев забросить в 11-м матче подряд.

Стена Василевского

Российские звёзды «Тампы» Никита Кучеров и Андрей Василевский вновь продемонстрировали, насколько велик их вклад в командный результат. В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лайтнинг» взял верх над «Эдмонтоном» на выезде, прервав восьмиматчевую победную серию соперника.

Несмотря на то что в этой невероятной по накалу встрече было заброшено 11 шайб, её первой звездой стал голкипер гостей, отразивший 53 броска по своим воротам из 57. Отрадно видеть, что россиянин обрёл боевую форму после операции и готов крушить свои и чужие рекорды. Так, для Василевского это лишь третий случай в карьере, когда ему удавалось совершить более полусотни сейвов. Среди действующих вратарей чаще отличались таким образом лишь Джон Гибсон (6) и Семён Варламов (4).

«Ойлерз» начали игру с массированных атак на владения Василевского, однако получили быстрый гол в свои ворота. Передачей в этом моменте отметился Кучеров, удачно подхвативший шайбу после отскока и скинувший её Стивену Стэмкосу. А спустя всего шесть минут Тайлер Мотт удвоил преимущество «Тампы».

Во втором периоде количество бросков хозяев наконец переросло в качество: за 20 минут «Эдмонтон» предпринял 23 попытки огорчить Василевского, три из которых достигли цели. Преимущество «Тампы» растаяло, и команде Джона Купера нужно было что-то предпринимать в третьем игровом отрезке. Хозяева не позволяли гостям слишком часто атаковать ворота Стюарта Скиннера, поэтому хоккеистам «Лайтнинг» приходилось выжимать максимум из тех немногочисленных моментов, которые им удавалось создавать.

Успешно с задачей справился Стэмкос, сравнявший счёт, а затем игру на себя взял лидер бомбардирской гонки НХЛ. Кучеров вывел свою команду вперёд невероятно красивым голом. Он подхватил шайбу в своей зоне, пробросил её между ног защитнику хозяев Коди Сеси, а затем протолкнул в ворота между щитков канадского голкипера. После этого «Тампа» отличилась ещё трижды, а Никита отметился ещё одним голевым пасом, предоставив возможность Стэмкосу поразить пустые ворота и оформить покер.

Между тем благодаря трём результативным действиям в отчётной встрече Кучеров стал первым игроком лиги, добравшимся до отметки 50 очков в новом сезоне. Для этого ему понадобилось всего 30 матчей. При этом в активе россиянина 20 голов, и так много за столь короткий срок он забрасывал лишь однажды: в сезоне-2017/18 Никита справился за 29 игр.

Голы Чинахова и Кузьменко, провал Бобровского и антирекорд Овечкина

Огненный матч с 11 голами выдали также «Торонто» и «Коламбус», причём развивалась эта встреча куда драматичнее. К середине второго периода игроки «Блю Джекетс» вели со счётом 5:0, но умудрились в заключительной двадцатиминутке пропустить столько же и позволить сопернику продолжить выяснение отношений в овертайме. К счастью для самой русской команды НХЛ, в дополнительное время победную шайбу забросил Кент Джонсон.

Между тем Егор Чинахов отметился голом в первом периоде, эффектно переиграв вратаря «Торонто» Илью Самсонова. Это четвёртая шайба россиянина в трёх последних матчах. Кроме того, он сделал и результативную передачу и был признан третьей звездой. Защитник Иван Проворов отличился в этой встрече двумя ассистами.

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Интересно, что «Коламбус» стал первой командой НХЛ в XXI веке, которая выиграла матч, упустив сначала столь весомое преимущество. А историй, чтобы победа доставалась коллективу, пропустившему сразу пять шайб в третьем периоде, и вовсе не было ни разу.

Между тем «Ванкувер» разгромил «Флориду» на своей площадке со счётом 4:0. Первый и, по сути, победный гол хозяев записал на свой счёт Андрей Кузьменко. Примечательно, что россиянин отличился уже во второй игре подряд, и это на фоне неутихающих слухов о его возможном обмене из «Кэнакс». Похоже, эти разговоры лишь добавили ему мотивации, что позволило проявить в этой встрече свои лучшие качества. На пятой минуте матча форвард обокрал соперника в чужой зоне, выкатился по центру ворот и «расстрелял» Сергея Бобровского.

Один из главных героев прошлого Кубка Стэнли, который едва ли не в одиночку дотащил «Пантерз» до финала, в этой игре не слишком блистал. За два периода он отразил 13 бросков из 17, причём один из голов сотворил себе сам. Голкипер подхватил шайбу у борта и отдал её прямо нападающему соперника Дакоте Джошуа, стоявшему перед пустыми воротами. Тому оставалось лишь не промахнуться. В итоге Бобровский был заменён во втором перерыве, причём это произошло впервые в текущем сезоне. Впрочем, его сменщику Энтони Столарзу за 20 минут пришлось вступить в игру лишь однажды, так как «Ванкувер» совершил за весь период лишь один бросок в створ.

Не дождались голов фанаты и от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В матче с «Филадельфией», проигранном по буллитам, форвард совершил лишь четыре броска по воротам, и ни один из них не достиг цели. Таким образом, второй снайпер в истории НХЛ установил личный антирекорд результативности — он не забивает уже в 11 играх подряд. Ранее худшим показателем Александра были десять безголевых матчей подряд в феврале — марте 2017 года.