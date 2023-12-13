Объяснимая пробуксовка: в чём причина повторения антирекордной сухой серии Овечкина

Александр Овечкин не смог отличиться в десяти матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд и повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии. И хотя некоторые пытаются объяснить его неудачи неизбежным старением, причины могут крыться в низком уровне партнёров и недоработках тренерского штаба, за два с половиной месяца не сумевшего наладить игру «Вашингтона» в большинстве. Почему одного из лучших снайперов в истории хоккея рано списывать со счетов — в материале RT.

На днях Александр Овечкин не смог отметиться голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» и повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии. Последний раз один из лучших хоккеистов в истории заокеанской лиги не отличался на протяжении десяти встреч подряд в феврале — марте 2017 года. Правда, тогда всё равно забил 33 шайбы за сезон и поделил 13-е место в списке лучших снайперов.

И почти семь лет назад такой провал Ови выглядел весьма неожиданно, ведь сам «Вашингтон» смотрелся более чем впечатляюще. По итогам турнира он занял первое место в сводной таблице НХЛ и в третий раз в истории завоевал Президентский кубок, а потом ещё и добрался до второго раунда плей-офф, где уступил лишь будущему триумфатору — «Питтсбургу».

Да и в целом команда действовала здорово и завершила регулярку в топ-3 как по числу голов, так и по проценту реализации большинства, что было обусловлено мощнейшим подбором исполнителей. Великолепно выступил разразившийся 23 шайбами и 63 передачами Никлас Бекстрём, и, помимо Овечкина, планку в 50 очков преодолели Евгений Кузнецов, Маркус Юханссон, Кевин Шаттенкирк и Ти Джей Оши. И благодаря этому все они вошли в топ-100 лучших бомбардиров.

Сейчас же дела обстоят кардинально иным образом. Да, благодаря удачному стечению обстоятельств «Кэпиталз» идут на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, но в этот раз статистикой это не подкрепляется. Взять хотя бы то же самое количество заброшенных шайб и игру в неравных составах, которым «столичные» славились с момента прихода в коллектив Овечкина. С 64 точными бросками подопечные Спенсера Карбери занимают предпоследнее место в лиге, опережая лишь беспомощный «Сан-Хосе», а по использованию численного преимущества и вовсе замыкают список (8,2%).

С учётом таких проблем с продуктивностью неудивительно и то, что в первой сотне лучших бомбардиров сезона не значится ни одного представителя «Вашингтона». Да и во второй их всего четверо. Помимо Овечкина (5 + 11), относительно исправно очки набирают лишь Том Уилсон, Джон Карлсон и внезапно выдавший крайне яркий отрезок Дилан Строум. Уже сейчас в его активе значится 11 голов, хотя ранее он ни разу не преодолевал отметку 23 за сезон.

Но как обстоят дела у главных созидателей команды, в задачи которых входит подносить снаряды тому же Овечкину? А здесь всё довольно плачевно. Евгений Кузнецов откровенно проваливает нынешний соревновательный год и с большим трудом пополняет послужной список, окончательно сдал Оши, который пока лишь по разу забил сам и ассистировал партнёрам, а некогда главный плеймейкер «Кэпиталз» Бекстрём и вовсе приостановил карьеру из-за хронической травмы. Строум же явно не тянет на роль центра первого звена, хоть сейчас и выглядит здорово. Ранее ему никогда не удавалось выдерживать такой темп на протяжении всего первенства, и нет никаких предпосылок к тому, что в этот раз всё будет иначе.

В итоге в нынешней ситуации чуть ли не больше всех страдает Овечкин. Лидер «Вашингтона» не только вынужден заниматься не своим делом и проявлять себя скорее в роли диспетчера, чем завершителя, да ещё и лишён возможности использовать своё главное оружие — неотразимый бросок в касание. И в первую очередь речь идёт о большинстве, которое команда реализует особенно плохо. И проблема кроется не столько в самом Александре, сколько в партнёрах, неспособных доставлять ему шайбу с той же периодичностью и так же своевременно, как раньше.

Причины вполне логичны. Весной столицу США покинул Дмитрий Орлов, долгие годы участвовавший в розыгрыше лишнего. Нет и травмированного Бекстрёма, а Кузнецов и Оши пребывают в удручающей форме. Первый и вовсе в последнее время выходит во второй пятёрке большинства, а второй попросту не может выполнять свои функции на таком же уровне, как в былые годы. Возможно, из-за этого Карбери и был вынужден сместить акценты при игре в неравных составах. Однако ставка на вариативность пока не приносит результата.

Так, в эру Овечкина «Вашингтон» ни разу не опускался ниже отметки 14,7% в реализации лишнего. Худший результат был зафиксирован в первый год пребывания россиянина в лиге, после чего в этом плане удалось добиться значительного прогресса. При этом с сезона-2012/13 «столичные» лишь дважды опускались ниже планки в 20%. Хотя за это время успели сменить сразу четырёх главных тренеров. В 2014-м на смену Адаму Оутсу пришёл Барри Тротц, после чего шанс поработать с коллективом получили Тодд Рирден и Питер Лавиолетт, так горячо нелюбимый Кузнецовым.

Тем не менее под их руководством «Вашингтон» держал высокий уровень, но при Карбери внезапно просел. И это при том, что ранее молодой наставник специализировался именно на данном аспекте во время пребывания на посту ассистента главного тренера «Торонто». И даже демонстрировал большие успехи.

Но одно дело работать с россыпью атакующих звёзд в лице Остона Мэттьюса, Митча Марнера, Джона Тавареса, Уильяма Нюландера и Моргана Райлли, а другое — с заметно сдавшими лидерами «Вашингтона», многие из которых уже не отрабатывают свои высокие зарплаты. И в этом плане удивительно, что тот же Карбери всё чаще говорит об Овечкине как об одной из проблем коллектива. На днях он непрозрачно намекнул, что причиной низкой (по его меркам) результативности Александра может быть возраст, а потом стал рассуждать на тему передвижений россиянина по льду и необходимости изменить его стиль.

Возможно, это было бы логично, если бы партнёры Овечкина демонстрировали высочайший уровень и регулярно поражали ворота противника, в то время как сам нападающий топтался бы на месте. Но дела обстоят иначе. Ведь даже в один из самых непростых отрезков карьеры Александр остаётся лучшим бомбардиром команды.

Безусловно, десятиматчевая сухая серия портит впечатление от этого факта. И особенно это расстраивает в контексте погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, которую многие поспешили назвать единственной причиной наблюдать за «Кэпиталз» в ближайшие годы. И не исключено, что старение действительно может быть одной из причин его последних неудач. Возможно, Александр уже не способен в одиночку тащить слабый коллектив и сражаться за «Морис Ришар Трофи» с молодыми. Но ведь былой прытью и скоростью тот не может похвастаться уже сравнительно долгое время. Шикарные слаломы остались в прошлом, а на смену им пришли хирургически точные броски из «офиса», ставшие его визитной карточкой. И неотразимый щелчок у него уж точно никуда не делся.

Пока лишь очевидно, что главный снайпер «Вашингтона» не используется должным образом. И вина за это лежит не на самом Овечкине, а на главном тренере и его партнёрах, в отличие от него заметно просевших по всем показателям. И если Карбери не сумеет перестроить игру команды таким образом, чтобы усилить главные качества своего лучшего хоккеиста, то винить ему нужно будет скорее себя.