Тренер «Вашингтона» Карбери: в последнее время немного волнуюсь за Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказал отношение к антирекордной безголевой серии нападающего Александра Овечкина.

«В начале года я был абсолютно спокоен. Но в последнее время немного волнуюсь за Овечкина. В начале сезона вроде бы всё было нормально, у него было много шансов. Лучшие бомбардиры переживают свои взлёты и падения. Но, в конце концов, если появляются моменты, они обязательно будут преобразованы в голы», — приводит слова Карбери The Washington Post.

Накануне в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

При этом хоккеист не забивает в десятом матче подряд. Таким образом, он повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.