Россыпь звёзд: Кучеров сделал дубль и возглавил гонку снайперов НХЛ, Тарасенко набрал два очка, Самсонов оформил шатаут

Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий оформил дубль, отдал результативную передачу и принёс «Тампе» победу над «Сиэтлом». Илья Самсонов вернулся в ворота «Торонто» после двухнедельного отсутствия и с ходу оформил шатаут, отразив 19 бросков в игре с «Нэшвиллом». Владимир Тарасенко забросил победную шайбу во встрече с «Детройтом». Евгений Кузнецов отметился ассистом и вошёл в пятёрку лучших игроков «Вашингтона» по этому показателю.

Никита Кучеров набрал фантастический ход в текущем чемпионате НХЛ. Он прикладывает максимум усилий, чтобы удерживать «Тампу» в зоне плей-офф, пока страж ворот Андрей Василевский втягивается в сезон после операции.

Российский форвард набирал очки в 11 матчах подряд, делая в том числе минимум по одному ассисту в каждом, и это позволило ему установить рекорд «Лайтнинг» по продолжительности серии игр с результативными передачами. Оборвалась она лишь в матче с «Нэшвиллом», в котором подопечные Джона Купера разгромно проиграли со счётом 1:5. После этого поражения команда оказалась вне кубковой восьмёрки, так что гостевое противостояние с «Сиэтлом» имело для «молний» особое значение.

Встреча выдалась по-настоящему боевой, так как и «Кракен» находится вне зоны плей-офф Западной конференции. Начало игры осталось за гостями, которые были более активны в атаке и перебросали соперника с огромным преимуществом — 14-4. Счёт открыл Энтони Чирелли в середине первого периода, а незадолго до перерыва отличился и Кучеров. Россиянин прокрался на пятак перед воротами Филиппа Грубауэра, а Брейден Пойнт снабдил его шикарным пасом. Никите оставалось лишь попасть в пустой угол, и с этой задачей он справился без особых проблем. «Тампа» повела 2:0, однако удержать комфортное преимущество не сумела. Во второй двадцатиминутке в ворота Василевского влетели две шайбы, и командам пришлось начинать с чистого листа в заключительном периоде.

Холодным душем для гостей стал гол Джареда Макканна всего на 14-й секунде третьего игрового отрезка, однако преимущество «Сиэтла» удержалось не слишком долго. Спустя семь минут Ник Пол с помощью Кучерова восстановил паритет. Больше в основное время голов зрители не увидели, а в овертайме вновь своё веское слово сказал российский лидер «Тампы», «расстрелявший» вратаря хозяев после паса Брейдена Хагеля.

Таким образом, Кучеров набрал три очка в матче и вышел на второе место в истории франшизы по количеству таких игр. Сейчас у россиянина их 73. Больше — лишь у Стивена Стэмкоса (97).

После этого матча форвард вырвался на лидирующие позиции в списке лучших снайперов (19 голов) и ассистентов (28 пасов) НХЛ в этом сезоне, а также укрепил своё преимущество в зачёте бомбардиров. Там он опережает ближайшего преследователя, Джея Ти Миллера из «Ванкувера», уже на 7 очков.

Неудивительно, что Кучеров был признан первой звездой не только матча, но и всего игрового дня в лиге.

Прогресс Кузнецова и сюрприз от Зайцева

«Вашингтон» устроил настоящий подарок своим поклонникам, не просто прервав четырёхматчевую серию поражений, а разгромив на своей площадке ни много ни мало лидера Восточной конференции, «Рейнджерс», — 4:0.

Для полноты картины не хватило только гола в исполнении Александра Овечкина, однако ветеран «Кэпиталз» остался без заброшенных шайб в девятом матче подряд. Таким образом, он оказался в шаге от повторения своего антирекорда: в 2017 году Александр не забивал десять встреч подряд.

Зато встряска с отстранением от игры, кажется, подействовала на Евгения Кузнецова. Форвард был заметной фигурой на площадке, отметился ассистом и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2» впервые в нынешнем сезоне.

Кроме того, результативная передача позволила россиянину войти в пятёрку лучших игроков «Вашингтона» по этому показателю. В активе Кузнецова теперь 392 ассиста за карьеру — столько же у легенды 1980-х Майка Гартнера. Лидер в этом рейтинге Никлас Бекстрём выглядит пока недосягаемым — у него 762 результативные передачи за клуб.

Большим сюрпризом для российских поклонников НХЛ стала игра защитника «Чикаго» Никиты Зайцева в матче с «Сент-Луисом». Россиянин сделал две результативные передачи, набрав больше очков, чем за все предыдущие матчи сезона. До этого у хоккеиста в статистике значился лишь один гол в ворота «Флориды» в ноябре. Да и в целом Никиту вряд ли можно отнести к тем игрокам, кто борется за звание лучшего бомбардира. В прошлом сезоне в его активе было всего 8 (1 +7) очков за 46 матчей.

Тем не менее благодаря усилиям Зайцева «Блэкхоукс» одержали победу, а сам 32-летний хоккеист был признан первой звездой матча.

Сухарь Самсонова и два очка Тарасенко

Также звания лучших игроков в своих матчах получили в этот игровой день Илья Самсонов и Владимир Тарасенко.

Голкипер «Торонто» оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков по своим воротам в матче с «Нэшвиллом». По словам главного тренера команды Шелдона Кифа, россиянин провёл игру идеально.

Для Самсонова это был первый выход на лёд после длительного перерыва. Последний раз он защищал ворота «кленовых листьев» 24 ноября в матче с «Чикаго» и пропустил тогда четыре гола. Примечательно, что шанс проявить себя Илья получил в связи с травмой партнёра Джозефа Уолла, который выбыл на неопределённый срок.

Нападающий «Оттавы», в свою очередь, внёс самый весомый вклад в гостевую победу своей команды над «Детройтом» (5:1).

В первом периоде он выступил ассистентом в моменте с голом Клода Жиру, который открыл счёт, а во втором забросил шайбу, ставшую в итоге победной для «Сенаторс». Россиянин щёлкнул из правого круга вбрасывания при розыгрыше большинства, и Алекс Лайон оказался бессилен. Для Тарасенко эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне, а всего в его активе 19 очков.