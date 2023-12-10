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«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин не забивает девять матчей НХЛ подряд

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, россиянин провёл девятый матч подряд без забитых голов.

На счету форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова голевая передача.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков из 29, нападающий Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-2».

Ранее Бобровский назвал весёлым матч против «Питтсбурга».

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