Бобровский назвал весёлым матч против «Питтсбурга»
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«Питтсбург» — очень сильный соперник, опытная команда с громкими именами. Это было весело, это был вызов. Нам было нелегко по ходу матча, но мы держались вместе. Мы приложили все свои усилия и нашли способ получить два очка в матче против действительно хорошей команды», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:1.
Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ, Чинахов — третьей.