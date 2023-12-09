Бобровский назвал весёлым матч против «Питтсбурга»

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе своей команды над «Питтсбург Пингвинз».

«Питтсбург» — очень сильный соперник, опытная команда с громкими именами. Это было весело, это был вызов. Нам было нелегко по ходу матча, но мы держались вместе. Мы приложили все свои усилия и нашли способ получить два очка в матче против действительно хорошей команды», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:1.

Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ, Чинахов — третьей.