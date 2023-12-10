Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз».

Михеев набрал 2 (1 + 1) очка.

Первой звездой признан игрок «Кэнакс» Элиас Петтерссон (1 + 2). Второй — Сэм Лафферти (1 + 1).

Встреча в Ванкувере на «Роджерс Арене» завершилась со счётом 4:3.

Ранее Кучеров признан первой звездой матча с «Сиэтлом».