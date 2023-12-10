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Кучеров возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры снайперской гонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ
  • AP

Встреча в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Тампы».

Кучеров отметился дублем и результативной передачей.

Теперь в активе россиянина 19 заброшенных шайб и первое место в списке лучших снайперов НХЛ.

Россиянин также возглавляет и гонку бомбардиров сезона (47 очков). У ближайшего преследователя Джей Ти Миллера из «Ванкувера» — 40 очков.

Ранее форвард «Оттавы» Тарасенко стал первой звездой матча с «Детройтом».

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