Кучеров возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ
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Встреча в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Тампы».
Кучеров отметился дублем и результативной передачей.
Теперь в активе россиянина 19 заброшенных шайб и первое место в списке лучших снайперов НХЛ.
Россиянин также возглавляет и гонку бомбардиров сезона (47 очков). У ближайшего преследователя Джей Ти Миллера из «Ванкувера» — 40 очков.
Ранее форвард «Оттавы» Тарасенко стал первой звездой матча с «Детройтом».