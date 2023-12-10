Кузнецов вышел на пятое место по количеству передач в истории «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поднялся на пятое место по количеству передач в истории клуба.

Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, россиянин провёл девятый матч подряд без забитых голов.

На счету Кузнецова голевая передача.

Для него эта передача стала 392-й в карьере, он вышел на пятое место по этому показателю и сравнялся с Майком Гартнером.

Лидером по количеству передач за «Вашингтон» является швед Никлас Бекстрём (762).

Ранее 32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» выиграть у «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ.