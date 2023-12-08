Непраздничное настроение: Овечкин набрал 1500-е очко, а Кузнецов забил в юбилейном матче, но «Вашингтон» снова проиграл

Александр Овечкин первым из российских хоккеистов достиг отметки 1500 очков в НХЛ. Знаковый рубеж капитан «Вашингтона» преодолел в матче регулярного чемпионата с «Далласом», сделав результативную передачу на Дилана Строума. Евгений Кузнецов отметился голом в этой же игре, которая стала для него 700-й в заокеанской карьере. Однако их радость была омрачена четвёртым подряд поражением команды. Не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Виннипегом» и Александр Георгиев, причём после одного из пропущенных голов он ударил клюшкой по ноге своего же защитника.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграна треть матчей, а «Вашингтон» всё ещё продолжает лихорадить. Новый главный тренер Спенсер Карбери даже показательно отправил на скамейку запасных Евгения Кузнецова перед игрой с «Аризоной», объяснив это тем, что хоккеисту требуется психологическая перезагрузка. Впрочем, без россиянина «столичные» сыграли ничем не лучше, чем с ним, уступив со счётом 0:6. Это поражение стало третьим подряд, и домашнее противостояние с «Далласом» должно было прервать эту неприглядную серию.

Поначалу казалось, что игроки «Кэпиталз» смогут решить эту задачу. Хозяева открыли счёт в матче, а к середине второго периода вели уже со счётом 3:1. Большой вклад в этот промежуточный результат внёс как раз Кузнецов, который проводил юбилейный, 700-й матч в лиге. Уроженец Челябинска получил шикарный пас от Мэттью Филлипса, отправился на встречу с голкипером «Старз» Скоттом Уэджвудом и эффектно его переиграл. Для Евгения этот гол стал лишь пятым в сезоне, столько же в его активе результативных передач. Остаётся надеяться, что временный вывод из состава действительно возымел действие и форвард начнёт теперь набирать обороты.

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«Мне кажется, он чувствовал игру. Владение шайбой, скорость в нейтральной зоне, создание голевых моментов для каждого. Он был хорош», — высказался по поводу игры партнёра Овечкин после матча.

Сам капитан «Кэпиталз» свою долю оваций и обожания получил в середине третьей двадцатиминутки, когда записал себе в актив 1500-е очко за карьеру в НХЛ. К тому моменту «столичные» умудрились пропустить дважды, и им пришлось всё начинать с чистого листа. Хозяева получили численное преимущество после нарушения правил на Дилане Строуме, и Овечкин начал комбинацию, завершившуюся голом в исполнении пострадавшего канадца.

Результативного действия Великой Восьмёрки на Capital One Arena ждали. Сразу после взятия ворот на видеокубе запустили ролик, в котором были показаны основные вехи заокеанской карьеры Овечкина: первое очко в НХЛ, достижение 100 очков за карьеру, 500 и 1000, исторические 800-й и 802-й голы. Благодаря последнему Александр вышел на второе место среди снайперов лиги за всё время, опередив Горди Хоу. Этому событию, напомним, было посвящено особое празднование 21 марта, после матча прошлой регулярки с «Коламбусом». И буквально накануне очередного значимого события в карьере капитана в «Кэпиталз» объявили о проведении аукциона, на который выставлены подписанные свитера, шайбы и таблички с автографами россиянина с той встречи. Собранные средства будут направлены на строительство катка имени Овечкина.

Теперь же у Александра есть новый повод для гордости. Он стал первым в истории российским хоккеистом, набравшим 1500 очков в НХЛ, и лишь вторым среди игроков из Европы после Яромира Ягра. Не много таких рекордсменов и в целом: до Овечкина этой сумасшедшей отметки достигали лишь 15 человек. А уж тех, кто смог сделать это, проведя всю карьеру в составе одной команды, можно сосчитать по пальцам одной руки. Помимо Александра, их четверо: Стив Айзерман, Марио Лемье, Джо Сакик и Сидни Кросби.

«Бесподобно. Очередной пример его великолепия и результатов, которых он смог добиться в этой лиге», — отдал должное ветерану команды Карбери.

Сам форвард отреагировал на историческое достижение достаточно сдержанно и поблагодарил партнёров за помощь и поддержку.

«Это довольно крутая цифра. Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда её не достиг», — отметил он.

Однако никакого праздничного настроения у россиянина, увы, не было, так как «Вашингтон» проиграл по буллитам. При этом у капитана была возможность завершить игру в овертайме, но он не сумел пробить Уэджвуда. А затем не реализовал решающую попытку в серии буллитов. Вину за поражение Александр смело взял на себя, хотя, конечно, это командный результат. Но для самого Овечкина этот матч стал уже восьмым подряд без заброшенных шайб, и снайперский рекорд Уэйна Гретцки кажется всё более недостижимым.

Несдержанность Георгиева

Среди остальных матчей игрового дня особо запомнилось противостояние «Колорадо» и «Виннипега», а точнее, эмоциональный выплеск голкипера Александра Георгиева. «Эвеланш» не блещет в последнее время. После серии побед из четырёх матчей, когда в числе пострадавших оказались крепкие «Тампа» и «Ванкувер», подопечные Джареда Беднара умудрились проиграть уже четыре встречи из пяти.

Причём немалая нагрузка легла именно на плечи российского вратаря. На данный момент он самый загруженный голкипер НХЛ. Александр за 22 игры провёл на льду в общей сложности 1298 минут — почти на пять часов больше, чем идущий вторым по этому показателю Кэм Тальбо из «Лос-Анджелеса».

Неудивительно, что в какой-то момент у игрока сдали нервы. Во втором периоде Георгиев пропустил третью шайбу и с досады ударил клюшкой по ноге защитника своей же команды Сэма Малински. Страж ворот был крайне недоволен тем, что игрок перекрыл ему обзор, из-за чего Александр не увидел момент броска и не успел среагировать.

После игры, которую «Колорадо» проиграл 2:4, россиянин извинился перед партнёром.

«Это моя вина. Я не должен был срываться. Нужно воспринимать игру такой, какая она есть, и не переживать», — приводит слова Георгиева американский репортёр Питер Боу.