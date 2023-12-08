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Овечкин заявил, что достичь отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру ему помогли партнёры

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».
Овечкин заявил, что достичь отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру ему помогли партнёры
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

«Это довольно крутая цифра. Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда её не достиг», — цитирует Овечкина журналист Сэмми Силбер в соцсетях.

Капитан столичной команды достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ. Он стал всего вторым после Сидни Кросби действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.

Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» и забил в 700-м матче за карьеру в НХЛ.

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