Овечкин заявил, что достичь отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру ему помогли партнёры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

«Это довольно крутая цифра. Я всегда говорю, что без моих товарищей по команде я бы никогда её не достиг», — цитирует Овечкина журналист Сэмми Силбер в соцсетях.

Капитан столичной команды достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ. Он стал всего вторым после Сидни Кросби действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.

Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» и забил в 700-м матче за карьеру в НХЛ.