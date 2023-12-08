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Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас»

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«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас»
  • AP
  • © Jeff Chiu

Встреча на «Кэпитал Уан-арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин признан третьей звездой матча. Он отметился результативной передачей. Таким образом, капитан достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ.

Лучшим игроком матча стал Дилан Строум. Второй — Роопе Хинц.

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом».

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