Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас»

«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Кэпитал Уан-арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин признан третьей звездой матча. Он отметился результативной передачей. Таким образом, капитан достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ.

Лучшим игроком матча стал Дилан Строум. Второй — Роопе Хинц.

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом».