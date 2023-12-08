Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Даллас»
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Встреча на «Кэпитал Уан-арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.
Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин признан третьей звездой матча. Он отметился результативной передачей. Таким образом, капитан достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ.
Лучшим игроком матча стал Дилан Строум. Второй — Роопе Хинц.
Ранее сообщалось, что Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом».