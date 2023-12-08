Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом»
- AP
- © Mark J. Terrill
Капитан столичной команды своим броском выбил клюшку из рук соперника, а затем подарил шайбу болельщику.
Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.
Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ.
Ранее Овечкин заявил, что достичь отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру ему помогли партнёры.