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Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщику в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».
Овечкин подарил шайбу болельщику во время матча НХЛ с «Далласом»
  • AP
  • © Mark J. Terrill

Капитан столичной команды своим броском выбил клюшку из рук соперника, а затем подарил шайбу болельщику.

Встреча в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу гостей.

Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, он достиг отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру в НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что достичь отметки в 1,5 тыс. очков за карьеру ему помогли партнёры.

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