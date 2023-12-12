Панин дал удивительный совет Овечкину, как прервать безголевую серию
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«Есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идёт в ворота. Нужно пописать на руки. Я не думаю, что это поможет. Но попробовать стоит», — цитирует Панина «Матч ТВ».
Напомним, что Овечкин не забивает в десятом матче подряд. Таким образом, он повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.