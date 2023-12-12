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Панин дал удивительный совет Овечкину, как прервать безголевую серию

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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился советом с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, как прервать безголевую серию.
Панин дал удивительный совет Овечкину, как прервать безголевую серию
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идёт в ворота. Нужно пописать на руки. Я не думаю, что это поможет. Но попробовать стоит», — цитирует Панина «Матч ТВ».

Напомним, что Овечкин не забивает в десятом матче подряд. Таким образом, он повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ.

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