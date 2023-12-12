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Кожевников призвал прекратить говорить о безголевой серии Овечкина

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал отношение к антирекордной безголевой серии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Кожевников призвал прекратить говорить о безголевой серии Овечкина
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

«Да сколько можно уже?! То пять матчей не забьёт, то шесть, теперь десять! Уже целую неделю об этом говорят, хватит уже. Перестаньте уже эту тему развивать, забьёт он обязательно», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Встреча в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Россиянин записал на свой счёт результативную передачу. 

Напомним, что Овечкин не забивает в десятом матче подряд. Таким образом, он повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Ранее Панин дал удивительный совет Овечкину, как прервать безголевую серию.

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