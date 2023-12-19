Гол Минтюкова помог «Анахайму» победить «Детройт» в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:3.
Российский защитник гостей Павел Минтюков забил гол.
После 31 игры «Анахайм» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт» с 34 баллами располагается на девятой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.