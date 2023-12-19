Гол Минтюкова помог «Анахайму» победить «Детройт» в матче НХЛ

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:3.

Российский защитник гостей Павел Минтюков забил гол.

После 31 игры «Анахайм» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт» с 34 баллами располагается на девятой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.