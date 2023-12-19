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Малкин вышел на четвёртое место по голам в равных составах в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд».
Малкин вышел на четвёртое место по голам в равных составах в НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

Встреча проходила на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 37-летний россиянин вышел на четвёртое место по голам в равных составах в НХЛ — 303.

Также нападающий вплотную подобрался к бывшему советскому нападающему «Детройт Ред Уингз» Сергею Фёдорову в списке лучших снайперов в истории НХЛ и с 482 голами занимает третье место среди отечественных игроков.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не забивает в шести матчах НХЛ подряд.

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