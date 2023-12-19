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Ассист Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в матче с «Монреалем» в НХЛ

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«Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в матче с «Монреалем» в НХЛ
  • AP
  • © Ross D. Franklin

Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отдал голевую передачу.

После 31 игры «Виннипег» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» набрал 32 балла и располагается на 12-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Анахайм Дакс» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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