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Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
  • AP
  • © Julio Cortez

Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отдал голевую передачу.

После 30 игр «Даллас» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 29 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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