Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
- AP
- © Julio Cortez
Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отдал голевую передачу.
После 30 игр «Даллас» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 29 баллами располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.