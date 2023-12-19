Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отдал голевую передачу.

После 30 игр «Даллас» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 29 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.