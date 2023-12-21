Быков: отношение НХЛ к России не лезет ни в какие ворота

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался об отношении НХЛ к России.

«Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе, ни в коей мере не лезет ни в какие ворота. Бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для неё превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее», — цитирует Быкова «Чемпионат».

21 ноября глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году.