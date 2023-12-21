Карбери — о дебюте Мирошниченко в НХЛ: есть пара вещей, которые мне запомнились

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал дебют российского нападающего Ивана Мирошниченко в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мне понравилась его игра. Есть пара вещей, которые мне особенно запомнились: его бросок... и в конце игры был момент, когда счёт был 2:2, и ему пришлось защищаться, что не всегда бывает простым для вингеров, но он справился», — приводит слова Карбери журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2. Форвард Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу.

Мирошниченко не отметился результативными действиями.

Ранее Овечкин обновил антирекордную серию без заброшенных шайб до 14 матчей.