Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Тампа-Бей Лайтнинг» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий хозяев Никита Кучероов забил гол и отдал две голевые передачи.

Форвард гостей, россиянин Иван Барбашёв также отметился заброшенной шайбой.

После 34 игр «Тампа» набрала 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вегас» с 47 баллами располагается на первой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил«Флорида Пантерз» в матче НХЛ.