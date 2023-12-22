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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

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«Тампа-Бей Лайтнинг» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий хозяев Никита Кучероов забил гол и отдал две голевые передачи.

Форвард гостей, россиянин Иван Барбашёв также отметился заброшенной шайбой.

После 34 игр «Тампа» набрала 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Вегас» с 47 баллами располагается на первой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил«Флорида Пантерз» в матче НХЛ.

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