Три очка Бучневича и гол Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Флориду» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий гостей Павел Бучневич оформил дубль и отдал голевую передачу.

Его соотечественник и одноклубник, форвард Алексей Торопченко также отметился голом.

После 32 игр «Сент-Луис» набрал 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Флорида» с 38 баллами располагается на шестой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.