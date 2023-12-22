Три очка Бучневича и гол Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Флориду» в НХЛ
Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:1.
Российский нападающий гостей Павел Бучневич оформил дубль и отдал голевую передачу.
Его соотечественник и одноклубник, форвард Алексей Торопченко также отметился голом.
После 32 игр «Сент-Луис» набрал 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Флорида» с 38 баллами располагается на шестой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.