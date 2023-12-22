Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий и капитан столичного клуба Александр Овечкин забил гол и отдал голевую передачу.

После 30 игр «Вашингтон» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» с 28 баллами располагается на 15-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал антирекордную серию из 14 матчей без голов и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 66 шайб.