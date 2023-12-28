Затмевая Овечкина: Малкин отметился дублем, Панарин и Капризов набрали по два очка, а Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Евгений Малкин оформил дубль в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел на второе место среди лучших российских снайперов в истории лиги. Ветеран «Питтсбурга» сместил с этой позиции Сергея Фёдорова. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт гол и передачу в победной встрече с «Вашингтоном», а Александр Овечкин очков вновь не набрал. Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в заокеанской карьере, но это не помогло «Тампе» спастись в игре с «Флоридой». Также не ушли со льда без результативных действий Кирилл Капризов, Андрей Свечников и Егор Чинахов.

Победный гол Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершились короткие рождественские каникулы, длившиеся три дня, и команды вернулись на лёд с новыми силами. Одним из главных событий игрового дня стала встреча «Рейнджерс», возглавлявшего турнирную таблицу Восточной конференции, с «Вашингтоном». Две с половиной недели назад «столичные» разгромили новую команду своего бывшего тренера Питера Лавиолетта (4:0) на своей площадке, но в гостях повторить успех не смогли.

Впрочем, поначалу игроки «Кэпиталз» выглядели даже предпочтительнее: были более активны в атаке и нанесли больше бросков по воротам. Но на высоте оказался Игорь Шестёркин, не позволивший соперникам реализовать ни одной из десяти попыток в первом периоде. Однако сохранить свои ворота в неприкосновенности россиянину не удалось — на пятой минуте второго игрового отрезка его огорчил Энтони Манта.

Правда, этот гол так и остался единственным в исполнении «Вашингтона». Зато игроки «Рейнджерс» после пропущенного броска заметно ожили. Не прошло и трёх минут, как статус-кво был восстановлен. Результативную комбинацию начал Артемий Панарин, который позднее отличился и сам. Когда Иван Мирошниченко заработал удаление за подножку Мике Зибанеджаду и оставил «столичных» в меньшинстве, российский форвард хозяев безупречно распорядился шайбой, получив пас в правом круге вбрасывания. Артемий в касание бросил в ближний верхний угол, и шайба проскользнула над плечом вратаря «Кэпиталз» Дарси Кемпера. А всего через 40 секунд за спиной канадца вновь загорелся красный свет, обозначив намечающийся разгром, — 3:1.

На третий период главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, вероятно, вдохновившись успехами русской тройки «Коламбуса», отрядил в одно звено Александра Овечкина, Ивана Мирошниченко и Евгения Кузнецова. Но они не смогли изменить ход встречи. Вместо этого хозяева забросили ещё дважды и взяли убедительный реванш за предыдущее поражение.

Панарин в итоге был признан второй звездой матча, уступив лишь К'Андре Миллеру, оформившему в этой встрече дубль. Кроме того, россиянин поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. В его активе 46 (19 + 27) очков, и он всего на два отстаёт от идущего третьим Джея Ти Миллера.

Достижение Малкина

Для Евгения Малкина декабрь оказался не слишком удачным. За это время форвард «Питтсбурга» сумел забить всего однажды, а его сухая серия длилась восемь матчей.

Но под занавес года трёхкратного обладателя Кубка Стэнли всё-таки прорвало. В матче с «Айлендерс», который завершился разгромом со счётом 7:0, Евгений оформил дубль и вышел на второе место среди россиян в истории по числу заброшенных шайб в НХЛ. Теперь в активе Малкина 484 гола, и он обошёл по этому показателю звезду «Детройта» 1990-х Сергея Фёдорова (483). До лучшего снайпера — Александра Овечкина с 828 шайбами — далеко, но эпохальную отметку в 500 голов Малкин покорить должен.

К слову, эта же тройка является первой среди соотечественников по количеству результативных передач, но тут уверенно лидирует Малкин с 774 ассистами.

Что касается встречи с «Айлендерс», то практически все её основные события уложились во вторую 20-минутку. За это время в ворота Ильи Сорокина влетело шесть шайб, и в перерыве Лэйн Ламберт сменил его на Семёна Варламова. Малкин стал автором четвёртого и пятого голов «Пингвинз».

Сначала он успешно подключился к атаке, выкатившись практически незамеченным от синей линии по центру ворот и «расстреляв» Сорокина, а спустя три минуты притаился на пятаке и уверенно переправил шайбу в сетку.

Уникальным достижением отметился Крис Летанг, записавший себе в актив шесть результативных передач. Он стал первым в истории НХЛ защитником, кто набрал пять очков за один период. Более того, за всё время существования «Питтсбурга» ни один игрок среди всех амплуа не делал подобного.

Юбилейная шайба Кучерова

Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ, однако его усилий не всегда хватает «Тампе» для победы. Так, в первом матче после рождественского перерыва «Лайтнинг» принимал на своей площадке «Флориду», и фанаты команды вправе были рассчитывать на продолжение победной серии, составлявшей три игры.

Однако гости уже на пятой минуте огорчили Андрея Василевского, а в начале второго периода удвоили преимущество в счёте. Хозяева хотя и не сильно уступали сопернику по количеству нанесённых бросков, но пробить Сергея Бобровского никак не могли. Больше всех старался Кучеров, который за два периода пять раз безуспешно атаковал соотечественника. Тем не менее форвард не опускал рук, и уже следующая его попытка вернуть «Тампу» в игру оказалась успешной. В самом начале заключительной 20-минутки Никита уверенно сыграл на добивании после броска Виктора Хедмана и отпраздновал значимый юбилей — 300 шайб в НХЛ.

Однако для «Лайтнинг» этот радостный момент не стал переломным в игре. В оставшееся время команды обменялись голами, и «Флорида» уехала с «Амали-арены» с очередными двумя очками и прекрасным настроением. Команда Бобровского занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а вот «Тампа» опять выпала из зоны плей-офф.

Успехи Капризова, Чинахова и Свечникова

Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей. На этом отрезке нападающий «Миннесоты» набрал уже девять очков, причём в последних четырёх играх он неизменно забивал сам.

Отчётную встречу с «Детройтом» россиянин начал с ассиста на Мэтта Болди на 38-й секунде, а завершил голом под занавес игры. Именно он установил окончательный счёт матча (6:3), переправив шайбу в ворота после броска Дакоты Мермиса от синей линии.

Стоит отметить, что результативный пас стал для Капризова 20-м в текущей регулярке. Этой отметки 26-летний форвард достигал в каждом из четырёх первых сезонов в «Уайлде». Ранее аналогичным достижением могли похвастать только Райан Сутер (8 сезонов), Матс Цуккарелло (5), Зак Паризе (5) и Эрик Стаал (4).

Набирает обороты и нападающий «Каролины» Андрей Свечников, неделю назад вернувшийся в строй после травмы. За это время он успел набрать пять очков, в том числе два — в победном матче с «Нэшвиллом» (5:2). Россиянин поучаствовал в голевой комбинации во время розыгрыша большинства в первом периоде, а также забросил шайбу во втором.

Гол вышел весьма эффектным: Андрей получил пас спиной к воротам, прокинул шайбу за спиной, развернулся и отправил её в сетку. Форвард был признан третьей звездой встречи. Весомый вклад в победу «Харрикейнз» внёс и голкипер Пётр Кочетков, который отразил 35 бросков по своим воротам.

Менее удачным выдался матч у «Коламбуса», который в овертайме уступил «Нью-Джерси» (3:4). Тем не менее участники «русской тройки» не ушли со льда без набранных очков. На этот раз отличился Егор Чинахов. Форвард воспользовался нерасторопностью защитника в своей зоне, подхватил шайбу и перехитрил Витека Ванечека. В последних восьми матчах 22-летний омич набрал 11 (7 + 4) очков и занимает третье место в списке лучших снайперов команды после Кирилла Марченко и Буна Дженнера.