Трочек — о Панарине: он выдающийся хоккеист и с каждым матчем становится всё лучше
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«Кажется, он с каждым матчем играет всё лучше. Он прогрессирует шаг за шагом, и это становится всё безумнее. Он определённо выдающийся хоккеист, один из лучших в НХЛ. Он стал больше забивать и чаще бросать по воротам. С ним очень весело и приятно играть», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.
Встреча с «Тампа-Бей Лайтнинг» проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.
Панарин отметился хет-триком. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 34 броска.
У «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отметился 16 сейвами.
Ранее Панарин назвал хет-трик в ворота «Тампы» лучшим окончанием года.