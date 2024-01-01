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В IIHF назвали условия возвращения России на международные соревнования

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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф назвал условия для возможного допуска российских команд к турнирам под эгидой IIHF.
В IIHF назвали условия возвращения России на международные соревнования
  • AFP

«Окончательно принять правила IIHF по международным трансферам. 

Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранён.

Согласиться с универсальным понятием контракта.

Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы IIHF», — цитирует главу СЭ.

Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF.

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