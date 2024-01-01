В IIHF назвали условия возвращения России на международные соревнования
- AFP
«Окончательно принять правила IIHF по международным трансферам.
Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранён.
Согласиться с универсальным понятием контракта.
Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы IIHF», — цитирует главу СЭ.
Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF.