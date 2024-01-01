Баширов: канадцы Ливо и Мелош испытывают положительные эмоции в «Салавате Юлаеве»

Гендиректор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал об адаптации канадских хоккеистов Джошуа Ливо и Николаса Мелоша.

«К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас всё спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них», — цитирует Баширова ТАСС.

Он дал понять, что по обоим легионерам у уфимского клуба были мостики в лице Райана Мерфи, который выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2022/23.

26-летний защитник Мелош стал игроком в «Салавате Юлаеве» в октябре, 30-летний форвард Ливо — в сентябре.

Ранее сообщалось, что дубль Дмитрия Кателевского помог «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в КХЛ.





