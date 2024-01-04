Несмотря на поражение: Овечкин отдал две передачи в матче НХЛ с «Нью-Джерси», Кузнецов забил и прервал неудачную серию

Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам и продлил свою результативную серию до трёх матчей, а Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал голевой пас, впервые с 10 декабря набрав очки в регулярном чемпионате НХЛ. Однако это не спасло «Вашингтон» от пятого поражения в шести последних встречах и вылета из зоны плей-офф. В составе «Нью-Джерси» дублями отметились Нико Хишир, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд.

«Вашингтон» начал 2024 год двумя крайне сложными матчами с прямыми конкурентами за выход в плей-офф из Восточной конференции. Первая игра подопечным Спенсера Карбери удалась: они на выезде оказались сильнее «Питтсбурга». Однако уже на следующий день их ждало домашнее противостояние с не менее крепким «Нью-Джерси».

К сожалению для болельщиков «Кэпиталз», на этот раз не получилось набрать ни очка. Во многом определяющим стало решение наставника предоставить отдых основному вратарю Дарси Кемперу. Как известно, его резервист Чарли Линдгрен травмирован, а потому выбор был сделан в пользу необстрелянного Хантера Шепарда, который до отчётного матча провёл в нынешнем сезоне НХЛ всего три встречи.

Ставка себя не оправдала. Американец совершил всего 22 сейва и пропустил шесть шайб. Удивительно, но Линди Рафф тоже предоставил шанс фактически «третьему номеру» Нико Доусу, который только в конце декабря дебютировал в текущем розыгрыше регулярки. Но тот, в отличие от коллеги, не просто справился с прямыми обязанностями, но уже на четвёртой минуте отдал результативный пас в эпизоде с первым голом Нико Хишира. А в середине стартового периода швейцарец в большинстве оформил дубль и сделал положение хозяев неприятным.

Возродил интригу незадолго до перерыва Коннор Макмайкл. Молодой нападающий неожиданно щёлкнул в ближнюю девятку из правого круга вбрасывания, чего явно не ожидал Доус. Более того, сразу по возвращении из раздевалок форвард едва не отличился опять. Он убежал на рандеву с голкипером, но на этот раз не сумел обмануть вратаря, продемонстрировавшего образцовый шпагат.

Ближе к экватору Доусон Мерсер восстановил комфортный для «Дэвилз» отрыв в две шайбы. Но «столичные» не собирались сдаваться, а помогли им совершить камбэк Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Для начала Ови отличным пасом в чужую зону нашёл соотечественника, а тот, сблизившись с голкипером, практически из левого круга вбрасывания отправил шайбу точно ему под щиток. Для Евгения этот гол стал особенно важным, ведь он не мог набрать очки на протяжении десяти поединков. В СМИ даже появились слухи о его возможном уходе из коллектива. Неудивительно, что, огорчив Доуса, он не скрывал эмоций и порадовал болельщиков фирменным празднованием птичкой.

Почувствовав уверенность в себе, хозяева прижали оппонентов к воротам и очень скоро восстановили статус-кво. Помогло им удаление Колина Миллера за подножку. «Вашингтон» отличился в неравных составах, а в качестве ассистентов выступили оба россиянина. Овечкин выполнил классный перевод от левого борта на противоположный край Кузнецову, он сделал своевременную скидку на Джона Карлсона, а тот могучим броском со средней дистанции прошил вратаря — 3:3.

Попутно отечественные атлеты отметились несколькими статистическими достижениями. Кузнецов поднялся на чистое пятое место в истории «Кэпиталз» по результативным пасам (393). Овечкин в этом списке идёт вторым (679), уступая только Никласу Бекстрёму (762). Александр же вышел на 45-ю позицию по количеству матчей в НХЛ за карьеру (1383) и сравнялся с Горди Хоу по числу очков, набранных в большинстве — 564. На десятом месте этого рейтинга Яромир Ягр (610), а возглавляет его Уэйн Гретцки (890).

Казалось, поймав кураж, коллектив Карбери сметёт соперников с площадки и добьётся своего. «Столичные» действительно продолжили штурм чужих ворот и были близки к тому, чтобы вырваться вперёд. Но вместо этого они пропустили контратаку и позволили Майклу Маклауду забить за 16 секунд до перерыва. Причём гол получился курьёзным. Форвард, развернувшись спиной и не глядя в сторону створа, умудрился попасть между щитков Шепарду.

У хозяев на спасение оставался целый период, однако заключительный отрезок они провалили, нанеся всего семь бросков. Зато «Нью-Джерси» реализовал почти все представившиеся моменты. Сначала игроки «Дэвилз» поймали соперников на неудачном выходе из зоны и Мерсер оформил дубль. А в концовке Маклауд с пятака затолкал шайбу в сетку и поставил точку — 6:3.

Таким образом, «Вашингтон» не только уступил прямому конкуренту, но и позволил ему опередить себя в таблице и вылетел за пределы топ-8. У обеих команд по 42 очка, но соперники вырвались вперёд по дополнительным показателям.

«Считаю, сегодня мы проделали хорошую работу с их ведущим звеном (Джеком Хьюзом, Йеспером Браттом, Тайлером Тоффоли) и другими. Но вы сами видели, как в третьем периоде оживились второстепенные игроки. Они действительно могут показывать высокую скорость и усложнить тебе жизнь», — посетовал Карбери после финальной сирены.

Пожалуй, единственным приятным моментом для «Кэпиталз» стало возвращение на лёд Макса Пасиоретти, восстановившегося после тяжёлой травмы. В последний раз американец появлялся на льду почти год назад.

Могут занести игру себе в актив, несмотря на итоговый результат, и россияне. Кузнецов прервал неудачную серию и продемонстрировал, что ещё в состоянии приносить пользу дружине. А Овечкин набрал четыре очка в трёх последних встречах (2 + 2). Всего же в его активе 24 (8 + 16) очка в нынешнем сезоне.