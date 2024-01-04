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Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения с «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Форвард Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.

«Вашингтон» с 42 очками занимает девятое место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 42 очками расположился на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом».

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