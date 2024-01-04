Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения с «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Форвард Александр Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.
«Вашингтон» с 42 очками занимает девятое место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 42 очками расположился на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом».