Свечников — о победе над «Рейнджерс»: сегодня мы играли идеально

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о победе над «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сегодня мы играли идеально. Чувствовал себя довольно хорошо, и в последних пяти или десяти встречах наша игра в большинстве была отличной. Очевидно, когда мы забиваем первыми, это придаёт нам уверенности», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:1.

Свечников отметился дублем. Голкипер Пётр Кочетков совершил 28 сейвов.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 20 бросков.

«Каролина» с 46 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Рейнджерс» (51) расположился на второй строчке.

Ранее Овечкин превзошёл результат Бурка по очкам за одну команду НХЛ.