Овечкин превзошёл результат Линдена по матчам в НХЛ
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.
Данный матч стал для россиянина 1383-м в НХЛ, благодаря чему Овечкин вышел на 45-е место в истории лиги, превзойдя результат Тревора Линдена (1382).
Ранее Овечкин превзошёл результат Бурка по очкам за одну команду НХЛ.