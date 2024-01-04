Овечкин превзошёл результат Линдена по матчам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 45-е место по матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.

Данный матч стал для россиянина 1383-м в НХЛ, благодаря чему Овечкин вышел на 45-е место в истории лиги, превзойдя результат Тревора Линдена (1382).

Ранее Овечкин превзошёл результат Бурка по очкам за одну команду НХЛ.