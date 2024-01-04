Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой. Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.
Таким образом, россиянин переместился на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги, догнав Бобби Смита и Рэя Уитни (679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.
Ранее Овечкин превзошёл результат Линдена по матчам в НХЛ.