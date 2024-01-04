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Гимаев: Овечкин забросит 20—25 шайб в НХЛ сезона-2023/24

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Известный хоккейный комментатор Сергей Гимаев считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вряд ли в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 повторит свои предыдущие бомбардирские достижения.

«Если он продолжит в таком же духе, то не менее 20—25 шайб в этом сезоне забьёт. Если сейчас снова не будет забивать, то потом будет совсем тяжко. Возраст всё же сказывается. Мы видим, как тяжело у него всё начинается», — цитирует Гимаева «Матч ТВ».

Овечкин забросил восемь шайб в 35 матчах в текущем сезоне. Воспитанник московского «Динамо» в минувшем чемпионате записал на свой счёт 42 гола в 73 играх.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки до 64 голов в списке лучших снайперов НХЛ.



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