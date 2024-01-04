Овечкин сравнялся с Хоу по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.

Таким образом, теперь на счету россиянина 564 очка, набранных при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.

Ранее Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.