Овечкин сравнялся с Хоу по очкам в большинстве
Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и голевым пасом. Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи.
Таким образом, теперь на счету россиянина 564 очка, набранных при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.
Ранее Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.