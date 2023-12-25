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ЛеБрюн: «Вашингтон» может вновь попытаться обменять хоккеиста Кузнецова

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может попытаться обменять российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Кузнецов может быть кандидатом на выдвижение на драфте, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении лимита», — сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн в соцсетях.

В нынешнем сезоне форвард провёл за столичный клуб 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (5 + 6) очков. В команде также выступает российский нападающий Александр Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ.

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