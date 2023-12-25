ЛеБрюн: «Вашингтон» может вновь попытаться обменять хоккеиста Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может попытаться обменять российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Кузнецов может быть кандидатом на выдвижение на драфте, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении лимита», — сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн в соцсетях.

В нынешнем сезоне форвард провёл за столичный клуб 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (5 + 6) очков. В команде также выступает российский нападающий Александр Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ.