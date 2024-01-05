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Обладатель Кубка Стэнли Волков назвал Кучерова идеальным хоккеистом

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Обладатель Кубка Стэнли Александр Волков уверен, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров способен добиться ещё больших успехов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У этого человека есть всё. Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был и есть номером один. Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся бы за очередной Кубок Стэнли», — цитирует Волкова ТАСС.

30-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 делит первое место в списке лучших бомбардиров с канадским форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном (по 64 очка). На счету воспитанника московского ЦСКА 27 шайб и 37 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кучеров впервые в карьере набрал 120 очков за календарный год.



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