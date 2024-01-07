Передача Замулы помогла «Филадельфии» победить «Калгари» в матче НХЛ

Клуб «Филадельфия Флайерз» победил «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Морган Фрост (25-я минута), Шон Кутюрье (35-я) и Трэвис Конекни (43-я). У гостей отличились Джонатан Юбердо (22-я) и Маккензи Уигар (30-я).

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился результативной передачей.

«Филадельфия» набрала 46 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Калгари» (39 очков) идёт на 12‑м месте у Запада.

Ранее нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард получил перелом челюсти после силового приёма.