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Гол Ничушкина позволил «Колорадо» повторить рекорд 31-летней давности

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 8:4.

Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой. Этот гол стал 20-м для него в 38 матчах нынешнего сезона. Он стал третьим игроком команды вместе с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, которым удалось забросить 20 шайб не более чем за 40 первых матчей в сезоне. Это произошло в четвёртый раз в истории франшизы и в первый с сезона-1992/1993.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

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