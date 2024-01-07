Гол Ничушкина позволил «Колорадо» повторить рекорд 31-летней давности
Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счётом 8:4.
Российский нападающий победителей Валерий Ничушкин отметился забитой шайбой. Этот гол стал 20-м для него в 38 матчах нынешнего сезона. Он стал третьим игроком команды вместе с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, которым удалось забросить 20 шайб не более чем за 40 первых матчей в сезоне. Это произошло в четвёртый раз в истории франшизы и в первый с сезона-1992/1993.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.