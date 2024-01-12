RT в Telegram
Подпишись

Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-арене» в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский защитник хозяев Александр Романов забил гол.

Вратарь островитян россиянин Илья Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.

После 41 игры «Айлендерс» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Торонто» с 50 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить