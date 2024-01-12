Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто» в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-арене» в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский защитник хозяев Александр Романов забил гол.

Вратарь островитян россиянин Илья Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.

После 41 игры «Айлендерс» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Торонто» с 50 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.